Domenica 22 settembre, il cuore di Udine si trasformerà in una passerella speciale dove pazienti oncologiche e i medici che le hanno seguite diventeranno modelli e modelle per un giorno. Torna infatti l’Andos di Udine per sensibilizzazione contro il carcinoma mammario

La sfilata in piazza Libertà a Udine.

La sfilata, che gode del patrocinio del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, del Consiglio Regionale del Fvg e del Comune di Udine (compresa la Commissione Pari Opportunità) vuole raggiungere un duplice obiettivo: mantenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e offrire alle pazienti un’opportunità unica per riscoprire la propria autostima. Sfilare in passerella, infatti, rappresenta per queste donne un’occasione di rinascita e un momento di forte impatto emotivo che contribuisce a migliorare la qualità della loro vita.

L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 18, in Piazza Libertà a Udine, con la terza edizione di “Ieri, oggi, domani…il fascino siamo noi! Perché cancro sia solo una parola e non una sentenza”. L’iniziativa vedrà protagoniste le donne che hanno affrontato la malattia, accompagnate dai medici che le hanno sostenute nel loro percorso di cura: sfileranno assieme con capi all’ultima moda, abiti da sposa e da cerimonia grazie alla collaborazione di Miramode, Adelaide 1931, Crimosh Bags, Sofisticata Bags, Hildamaha, Liberale. E con la partecipazione dell’Istituto Ips Ceconi Industria e Artigianato per il Made in Italy. A truccare le modelle saranno il Centro Estetica Petris e Make up artist Valentina Petris, per le acconciature il Salone New Look by Marika. La serata, a ingresso libero, sarà condotta da Alessandro Poma Pomarè e verrà anche allietata dalla violinista Anna Nasch. In piazza sarà anche allestito un banchetto per acquistare i cioccolatini che sostengono l’associazione udinese.

“È con grande convinzione che partecipiamo a questa meritoria iniziativa promossa dall’Andos – afferma il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti -. L’associazione e l’evento in programma, infatti, incarnano valori fondamentali in cui il mondo artigiano si riconosce pienamente: l’attenzione alla persona e alla sua salute, unita all’individuazione delle necessità del territorio, sostenendo e promuovendo tutto ciò che è utile e dà valore al ben stare delle comunità». In questa circostanza il pensiero del presidente Tilatti si rivolge «a tutte le donne, che sono una forza indiscussa anche del fare impresa, oltreché in ogni aspetto della società», auspicando che esse «possano contare su tutti gli strumenti di prevenzione per mantenersi in salute e dell’accesso veloce ed efficace ai servizi sanitari nei casi in cui sia necessario attivare cure appropriate”.