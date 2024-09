Si perdono nella notte, soccorsi due adulti e un bambino

I tre sono stati ritrovati dal Soccorso alpino.

Intorno alle 23 la Sores ha attivato il soccorso alpino per due adulti e un bambino che erano partiti alle 19 dal Rifugio Maniago per raggiungere Casera Mela dove avevano parcheggiato l’auto e dove non erano mai arrivati. A dare l’allarme al Nue112 i parenti che non riuscivano a raggiungerli al telefono – nella zona non c’è campo – e che avevano telefonato a entrambi i rifugi, ricevendo l’informazione che appunto erano partiti alle 19 e che l’auto era ancora a Casera Mela.

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino si è mobilitata con cinque tecnici alla volta di Casera Mela. Dopo circa un’ora un adulto con il bambino è stato ritrovato da un dipendente del Rifugio Maniago che era sceso a cercarli, ma mancava ancora il secondo adulto. Il secondo si era infatti separato dal primo per andare verso l’auto e scendendo, al buio, aveva imboccato per errore una bretella della pista forestale, che gli aveva fatto allungare il percorso. L’intervento si è chiuso intorno alle 00.40 dell’8 settembre, quando il secondo adulto è stato ritrovato nelle vicinanze di Casera Mela, finalmente raggiunta.