Stamattina la firma del contratto per l’affidamento della gestione del Caffè Contarena a Signorvino.

È stato firmato questa mattina, nella sede municipale di Palazzo D’Aronco, il contratto di concessione per la gestione del Caffè Contarena, lo storico locale udinese situato in Piazza della Libertà, tra i luoghi più simbolici della città. A occuparsi del nuovo locale come già annunciato sarà Signorvino, brand del gruppo Calzedonia, già protagonista tramite alcuni marchi nella valorizzazione dell’enogastronomia italiana.

La stipula è avvenuta alla presenza del Segretario Generale del Comune di Udine, dottoressa Francesca Finco, della Dirigente del Servizio Patrimonio, dottoressa Enrica Di Benedetto, e del General Manager e Procuratore Speciale di Signorvino, Luca Pizzighella. Il lungo iter per il bando e la concessione ha visto il lavoro dell’Assessore al Patrimonio Gea Arcella e del vice Sindaco Alessandro Venanzi.

Le condizioni principali della concessione.

Il contratto, della durata di nove anni, riguarda la concessione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso i prestigiosi spazi del Caffè Contarena, all’interno del complesso monumentale di Palazzo D’Aronco, bene sottoposto a vincolo culturale. L’attività sarà condotta nel pieno rispetto del valore storico e simbolico del luogo, con un’offerta che comprenderà bar-caffetteria, enoteca e pranzi veloci, assicurando uno standard elevato di qualità e continuità.

Il servizio sarà garantito per almeno 72 ore settimanali, con un massimo di 15 giorni di chiusura all’anno. Il concessionario si impegna a preservare il prestigio e il decoro del locale, assicurando personale qualificato, arredi armonizzati con il contesto architettonico e un’immagine coerente con la storia del Caffè Contarena. La denominazione storica verrà mantenuta, accompagnata dalla ragione sociale della società aggiudicataria. Saranno inoltre possibili attività accessorie coerenti con la qualità e il pregio dell’ambiente, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal vincolo culturale.

Il canone di affitto.

Il canone mensile di concessione, stabilito in 5.841,67 euro più IVA, prevede uno sconto progressivo nei primi tre anni per favorire l’avvio dell’attività. Dal quarto anno in poi, il canone sarà corrisposto nella sua interezza, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il contratto esclude ogni possibilità di rinnovo automatico, garantendo al termine dei nove anni il ritorno alla disponibilità dell’immobile da parte del Comune.

Le dichiarazioni.

“La firma di oggi segna un momento significativo per la valorizzazione del patrimonio cittadino” ha dichiarato il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. “Abbiamo voluto garantire una gestione qualificata per un luogo simbolo della nostra città, capace di unire tradizione e modernità. La presenza di un brand come Signorvino, legato a un grande gruppo italiano, rappresenta una garanzia di competenza e di qualità. L’obiettivo condiviso è quello di restituire al Caffè Contarena il ruolo centrale che merita nella vita culturale e sociale di Udine”.

“Siamo entusiasti di prendere in consegna un locale così importante per la città di Udine” ha dichiarato Luca Pizzighella, General Manager e Procuratore Speciale di Signorvino “e ci auguriamo di rispondere pienamente alle aspettative dei cittadini. Il nostro obiettivo è proporre un format che unisca una selezione di vini da tutta Italia con un’attenzione particolare per le eccellenze del territorio, accompagnati da un’offerta gastronomica di qualità. Accanto alla proposta tradizionale, vogliamo introdurre ulteriori attività come il wine vending, cene con i produttori, lezioni di vino e feste a tema. Iniziative simili a quello che accade in altre città dove siamo presenti”.

Fondata da Sandro Veronesi, Signorvino è una delle realtà più dinamiche del gruppo Calzedonia (che include anche Intimissimi, Tezenis e Falconeri), con una rete in rapida espansione: 45 punti vendita entro la fine del 2025 e un fatturato di 85 milioni di euro.

Il nuovo Caffè Contarena – gestione Signorvino rappresenterà un punto di riferimento per cittadini e visitatori, in uno dei luoghi più suggestivi e amati di Udine.