Al via SilenzioMusica, quattro giorni di musica da camera a Udine

Il Festival di musica da camera SilenzioMusica della Fondazione Danieli a Udine.

Al via la seconda edizione del festival SilenzioMusica, quattro giorni di musica da camera con concerti gratuiti ospitati al Salone del Parlamento del Castello di Udine. La manifestazione rinnova l’invito ad apprezzare il potere rigenerante della musica e il valore creativo del silenzio.

Il momento che precede l’espressione artistica è la promessa di un incontro con la bellezza che nasce dal silenzio e nel silenzio ritorna. Nella riflessione e nell’ascolto, SilenzioMusica festival incoraggia il risveglio delle emozioni e il dialogo fra generazioni, favorendo un clima di armonia sociale ricco e produttivo per la comunità.

Durante la serata inaugurale verrà presentato un cortometraggio sulla musica di Philip Glass (Opening trascritta da Christian Badzura per pianoforte ed archi). Il festival, organizzato in collaborazione con il Comune di Udine, si svolgerà il 20, 21, 22 e 23 aprile; tutti i concerti si terranno alle ore 21.00. Quest’edizione del festival vedrà come protagonisti giovani artisti affermati provenienti da tutto il mondo.

L’ingresso è libero su prenotazione obbligatoria da effettuarsi solo ed esclusivamente attraverso il sito ufficiale www.silenziomusicafestival.it.

Il programma.

Si parte sabato 20 aprile, ore 21.00, con musiche di Schubert, Shostakovich, Glass.

Interpreti: Nicola Losito, pianoforte − Lara Boschkor, violino − Claire Wells, violino Karolina ₋

Errera, viola − Benjamin Kruithof, violoncello.

Si prosegue domenica 21 aprile, ore 21.00, con musiche di Mozart e Brahms eseguite dal

Quartetto Pegreffi: Emma Parmigiani, violino Inesa Baltatescu, violino Maria Giulia ₋ ₋

Tesini, viola Lorenza Baldo, violoncello. ₋

Terzo appuntamento lunedì 22 aprile, ore 21.00, con musiche di Liszt, Verdi, Tchaikovsky,

Rimsky- Korsakov, Prokofiev. Interpreti: Dino Sossai, violino − Michele Bolla, pianoforte.

Serata conclusiva, martedì 23 aprile, ore 21.00, con musiche di Haydn, Mendelssohn,

Casella. Interpreti: Lara Boschkor, violino − Erica Piccotti, violoncello − Nicola Losito,

Pianoforte.