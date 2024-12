Lo stadio Friuli sogna la finale di Supercoppa Europea.

Il sogno della finale di Supercoppa europea allo stadio Friuli è sempre più vicino. Mancano solo pochi giorni al 16 dicembre, la data fatidica nella quale ufficializzerà la scelta dell’impianto che ospiterà la partita del 13 agosto 2025, con il Bluenergy Stadium di Udine in pole position.

Negli ultimi mesi, una delegazione UEFA ha visitato per tre volte Udine, ispezionando gli spazi e le strutture. Le prime impressioni sono state molto positive: il Bluenergy Stadium è stato definito un “piccolo gioiello organizzativo”, grazie alla sua moderna configurazione e alla sua capacità di garantire un’esperienza eccellente per giocatori, spettatori e staff tecnico.

Lo stadio Friuli ha già dimostrato di essere un impianto di alto livello. Nel 2019 ha ospitato con successo la finale del Campionato Europeo Under 21 tra Spagna e Germania, un evento che ha portato attenzione internazionale sulla struttura.

Le caratteristiche.

A differenza di altre competizioni UEFA che richiedono stadi con una capienza minima di 30mila posti, per la Supercoppa Europea tale requisito non è vincolante, rendendo i 25mila posti dell’impianto udinese più che sufficienti. Da quando, nel 2013, la competizione ha abbandonato la sede fissa di Monaco, la Supercoppa ha toccato numerose città europee, tra cui Praga, Cardiff, Istanbul e Atene. La scelta di Udine rappresenterebbe una continuazione della strategia della UEFA di portare eventi di rilievo in città e stadi meno tradizionali ma di alta qualità.