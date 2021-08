La circolare dell’Azienda sanitaria sul personale non vaccinato.

È arrivata l’ufficialità della sospensione per il personale sanitario non vaccinato in servizio anche negli ospedali e nelle strutture della provincia di Udine. Con una circolare in data 27 agosto, inviata ai vari responsabili e coordinatori dell’Azienda sanitaria Friuli centrale, il direttore generale Denis Caporale ha richiamato il personale all’obbligo vaccinale e agli “adempimenti conseguenti”.

Ricordando il decreto del governo in vigore, il direttore ha sottolineato che “la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione”, e che “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni” non oltre il 31 dicembre.

Nella circolare viene anche messa nero su bianco la procedura che porterà alla sospensione del personale sanitario no vax. Si passerà prima dalla verifica “che per il dipendente interessato non risulti attiva, alla data dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la modalità del lavoro agile”. Fino a dare “atto dell’avvenuta sospensione con nota scritta all’interessato”, con la conseguente sospensione “degli emolumenti con decorrenza dalla data di ricezione, da parte dell’interessato, dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale”.

(Visited 1 times, 1 visits today)