L’incidente in via Pozzuolo a Udine.

Quando si è accorto che le auto erano ferme in sosta a lato di via Pozzuolo a Udine, davanti al nuovo negozio del guru delle diete miracolose Adriano Panzironi, era ormai troppo tardi. Forse ha anche tentato di frenare, ma è andato dritto contro il paraurti dell’auto che lo precedeva, causando un tamponamento a catena tra quattro veicoli.

Un pomeriggio da dimenticare questo per l’automobilista, che percorreva, verso le 16,30, la strada verso il centro città. Non deve aver capito che le auto erano ferme a bordo della via ed è andato dritto centrando la prima e poi coinvolgendo altri due veicoli, che erano in sosta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Udine, che hanno messo in sicurezza la zona, e l’ambulanza del 118, per medicare il conducente dell’auto.

