Sono 21 gli imprenditori, manager e liberi professionisti green “certificati” dall’Università di Udine grazie alla seconda edizione del corso “Environmental, social and governance – Esg training program”. I partecipanti arrivano da Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto. L’iniziativa formativa è organizzata in partnership con Osservatorio Socialis e in collaborazione con Animaimpresa.

Obiettivo del corso è fornire a manager, imprenditori, dirigenti d’azienda e liberi professionisti le conoscenze necessarie per condurre un’impresa in modo sostenibile e responsabile. Cioè che sappiano coniugare gli obiettivi di redditività, competitività e creazione di valore con la tutela dell’ambiente e l’accrescimento del benessere sociale

I 21 partecipanti

I diplomati del corso sono: Carlo Asquini, Stefano Borghese, Matilde Borrani, Gianantonio Brusadin, Alberto Ciani, Gloria Costantini, Alessia Donato, Carlo Dorio, Matteo Floreani, Alessandro Ianderca, Flavio Marocco, Camilla Silvia Massignan, Valentina Nadin, Chiara Pillon, Lucia Pramparo, Alessandro Rizzo, Ilenia Sbrugnera, Sara Stroligo, Renata Szemenyei, Riccardo Toso, Paolo Venni.



Le borse di studio



I corsisti hanno potuto usufruire di sette borse di studio, per complessivi 6000 euro, sostenute da Confindustria Udine, Consorzio Alto Adriatico Energia–Confindustria Alto Adriatico e Banca 360 Fvg.



I destinatari



Il programma formativo è rivolto a imprenditori, manager, dirigenti aziendali, persone che lavorano o sono destinati a ricoprire ruoli nell’ambito della sostenibilità in azienda, laureati interessati a maturare una conoscenza approfondita sulla sostenibilità in ambito economico-aziendale.



I contenuti



I corsisti sono stati introdotti all’utilizzo di strumenti e indicatori per organizzare il monitoraggio e la misurazione delle performance ambientali, sociali, economiche e del sistema di governo aziendale. Hanno inoltre studiato le condizioni per il conseguimento delle certificazioni. L’attività formativa è durata 80 ore con lezioni in presenza e online.

La cerimonia

La consegna dei diplomi, a Palazzo Antonini a Udine, è stata coordinata dal consiglio direttivo composto da Roberto Orsi, Renata Kodilja, Mario Minoja, Stefania Troiano e dal direttore del corso Francesco Marangon. Sono intervenuti: per l’Ateneo friulano, il delegato dell’Ateneo per la didattica, Agostino Dovier, e il direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, Marcellino Gaudenzi; la presidente di AnimaImpresa, Valeria Broggian; per il Consorzio Alto Adriatico Energia – Confindustria Alto Adriatico, Lavinia Clarotto; per Banca 360 Fvg, Sandro Paravano, e per Confindustria Udine, Mario Toniutti.

«Anche in questa seconda edizione, le prove finali del corso – ha detto Marangon –, hanno messo in evidenza l’importanza di affrontare i temi della sostenibilità in azienda, proprio in un momento in cui sembra elevarsi un preoccupante vento contrario a tale prospettiva. Con questo corso l’Università di Udine ha saputo nuovamente rispondere a una domanda di aggiornamento espressa dal tessuto produttivo e imprenditoriale, non solo locale. I criteri ESG, punti di riferimento per la certificazione di sostenibilità, stanno assumendo un peso crescente nel garantire la sopravvivenza stessa delle aziende di tutti i comparti produttivi, qualsiasi sia la loro dimensione di fatturato e di addetti. Visti i buoni risultati delle due edizioni del corso e l’interesse registrato sul territorio, anche da parte delle associazioni di categoria, abbiamo già deciso di riproporre una terza edizione del corso di perfezionamento che partirà ad autunno di quest’anno».

Le aziende dei diplomati

Le aziende di appartenenza dei partecipanti: Essenzia Pro (Udine), Hospital Consulting spa (Bagno a Ripoli, Toscana), Re49 (Gonars), Banca360 Fvg, Heiko srl società benefit (Tavagnacco), AdriaTronics (Trieste), Euro&Promos FM spa (Udine), Gruppo Pittini (Osoppo), Animaimpresa (Udine), Licar International spa (San Quirino), Confidimprese Fvg (Udine), Fincantieri spa (Trieste), Ferest Rail spa (Udine), Econ Energy srl (Verona).