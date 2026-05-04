Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 5 maggio

Decisa svolta (in peggio), per il meteo in Friuli Venezia Giulia: martedì 5 maggio, il cielo sarà coperto con piogge sparse e intermittenti, da deboli a moderate, più probabili nelle ore centrali della giornata. Quota neve attorno ai 2300 metri. Temperature massime in deciso calo.

In pianura le temperature minime sono previste tra 10 e 13 gradi, con massime tra 16 e 18 gradi. Sulla costa minime tra 13 e 15 gradi e massime tra 16 e 18 gradi. A 2000 metri la temperatura media si attesta intorno ai 3 gradi, mentre a 1000 metri intorno ai 9 gradi.