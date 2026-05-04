Perde gas dal serbatoio nel parcheggio del supermercato: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella mattinata di lunedì 4 maggio 2026 a Prata di Pordenone. Intorno alle 10:30, la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto una segnalazione urgente: un forte sibilo proveniva dal serbatoio GPL di un’auto parcheggiata nell’area sosta all’aperto di un supermercato.

L’intervento degli specialisti NBCR

Dalla sede centrale sono stati inviati immediatamente una squadra operativa, un’autobotte e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Il funzionario di guardia, valutata la potenziale pericolosità della perdita, ha richiesto anche il supporto del Nucleo Regionale NBCR del comando di Trieste. I soccorritori hanno subito isolato il mezzo, spostandolo in una zona sgombra del parcheggio per avviare le procedure di messa in sicurezza.

Svuotamento e bonifica controllata

Una volta completato lo schieramento tecnico, gli specialisti hanno dato inizio alle operazioni di svuotamento del serbatoio. Il gas fuoriuscito è stato convogliato in un’apposita torcia e bruciato in modo controllato per azzerare ogni rischio di esplosione. Una volta svuotato, il serbatoio è stato sottoposto a bonifica. Le operazioni, condotte con estrema cautela, si sono concluse definitivamente alle ore 16:15.