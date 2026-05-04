Trasporto per studenti con disabilità: 872mila euro per potenziare mezzi e assistenza

Nuovi interventi in arrivo per sostenere il diritto allo studio degli studenti con disabilità in Friuli Venezia Giulia. Lo stanziamento complessivo ammonta a 872mila euro, derivanti dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha spiegato che queste risorse rappresentano una risposta tangibile per il territorio: “Le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità consentono di sostenere interventi concreti a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai servizi di trasporto e assistenza al trasporto”.

Potenziamento dei servizi di trasporto e assistenza

Il piano di programmazione si concentra sul finanziamento di servizi di trasporto in ambito urbano e di assistenza dedicata. L’obiettivo è garantire spostamenti sicuri attraverso l’utilizzo di mezzi attrezzati e la presenza di personale specializzato, pronti a rispondere alle specifiche necessità di ogni studente. Queste modalità di utilizzo delle risorse mirano a migliorare la quotidianità delle famiglie, assicurando che il percorso verso la scuola non sia più un ostacolo ma un diritto pienamente garantito.

Condivisione istituzionale e risposte ai bisogni

Il provvedimento ha ricevuto il via libera unanime dal Consiglio delle autonomie locali (Cal), Commentando il parere favorevole dei sindaci, Riccardi ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra: “Il parere unanime del Cal conferma la condivisione istituzionale di una misura che rafforza la collaborazione tra Regione e autonomie locali e contribuisce a garantire risposte adeguate ai bisogni degli studenti con disabilità”.