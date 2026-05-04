50° del sisma, concerto di Bocelli a Gemona: altri 2mila biglietti gratuiti disponibili

C’è una nuova opportunità per assistere ad uno degli eventi clou del 50° anniversario del terremoto in Friuli: a partire dalle ore 12:00 di martedì 5 maggio, saranno messi a disposizione su TicketOne ulteriori 2.000 biglietti gratuiti per il concerto del maestro Andrea Bocelli. L’esibizione è in programma giovedì 7 maggio alle ore 20:00 presso la Caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli.

Riorganizzazione degli spazi e sicurezza

L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. La nuova disponibilità di posti è il risultato di una “riorganizzazione degli spazi interni dell’area della Goi-Pantanali, definita nel quadro del piano di sicurezza e gestione dei flussi”.

“L’obiettivo della Regione – ha detto Riccardi -, è consentire a un numero ancora maggiore di persone di partecipare a un momento di memoria collettiva di grande valore per tutto il Friuli Venezia Giulia, garantendo al tempo stesso condizioni ordinate e sicure per l’accesso, la permanenza e il deflusso dall’area”.

Le regole per l’accesso: attenzione agli ombrelli

In vista dell’evento (e delle previsioni meteo), l’organizzazione ha diffuso precise linee guida per la sicurezza del pubblico all’interno della caserma. Per ragioni di incolumità, sarà consentito l’ingresso esclusivamente con ombrelli compatti. Sarà invece vietato l’accesso a chiunque sia munito di ombrelli a punta.