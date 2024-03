Stasera sono in vena: il concerto di Sexto ‘Nplugged e Feff a Udine

Stasera sono in vena: il concerto a Udine.

Stasera sono in van/Il Concerto arriva a Udine in anteprima esclusiva per il nord-est Italia al Teatro San Giorgio, martedì 30 aprile alle ore 21.00. Nell’anniversario dei suoi 10 anni, lo spettacolo viene completamente riallestito prendendo la forma di un vero e proprio concerto che entra nel racconto.

Oscar De Summa, tra i più apprezzati autori e attori teatrali italiani contemporanei, condivide il palco con tre riconosciuti musicisti della scena indipendente: Corrado Nuccini (Giardini Di Mirò), Francesca Bono (Ofeliadorme, Bono/Burattini) e Daniele Rossi (ha suonato con Gazebo Penguins, Colombre e Maria Antonietta). Biglietti in pre-vendita disponibili su Vivaticket.

Le canzoni iconiche che hanno segnato un’epoca si intrecciano in modo indissolubile con le parole in uno spettacolo che indaga sull’universo della droga e delle dipendenze degli anni ’80, gli abissi della solitudine e al contempo la salvezza e la rinascita legate ai sogni e alla musica. Situazioni e stati d’animo che attraversano le epoche e che ritroviamo attuali anche oggi, in un confronto e condivisione tra chi li ha vissuti in quegli anni e le nuove generazioni, dove la musica diventa antidoto e riscoperta di significato.

Sexto ‘Nplugged, uno dei boutique festival musicali più raffinati e di ricerca della scena contemporanea, rinnova la collaborazione con il Far East Film Festival, la più grande manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico e il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, incubatore culturale creativo contemporaneo, che ospita anche quest’anno l’evento speciale nato da questa collaborazione a tre negli spazi del Teatro San Giorgio.

Il Far East Film Festival 26 si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio tra lo spazio principale del Teatro Nuovo e il cinema Visionario. Sexto ‘Nplugged, nella sua tradizionale formula estiva, si svolgerà dal 4 al 7 luglio nella storica Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN). Il primo co-headlinear annunciato, la band inglese BDRMM, si esibirà sabato 6 luglio.

Oscar De Summa è autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016. Con lui sul palco, Corrado Nuccini (fondatore, chitarra e voce del gruppo post rock Giardini di Mirò), Francesca Bono (frontwoman degli Ogeliadorme) e Daniele Rossi (che ha suonato con la band post-hardcore Gazebo Penguins, con Colombre e con la cantautrice Maria Antonietta).