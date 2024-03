Tra Tolmezzo Carnia e Pro Gorizia finisce 1 a 1.

Continua la striscia positiva del Tolmezzo Carnia che dopo le due vittorie di fila contro San Luigi e Pro Fagagna rientra da Gorizia con un punto molto importante, in parte anche stretto per quel dubbio che rimane sul gol annullato per fuorigioco sul finale di secondo tempo, siglato da Tomat sugli sviluppi di un calcio di punizione.

I ragazzi di Serini erano partiti subito forte con pressing alto e azioni propositive che mettono in difficoltà i padroni di casa. Al 18’pt è la Pro Gorizia a creare la prima occasione pericolosa con Samotti che prova la conclusione da fuori ma Cristofoli si distende e manda in angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, in mischia Samotti è il più lesto a ribadire in rete la respinta dell’estremo difensore carnico e porta avanti i suoi.

Al 24’pt cross di Lucheo che arriva in qualche modo a Grion sul secondo palo, il centrocampista prova a rimetterla al centro, ma la difesa rossoazzurra riesce a sbrogliare. Nel finale torna a farsi preferire il Tolmezzo che al 38’pt trova il pareggio con Motta che trasforma un calcio di rigore conquistato da Sabidussi, la cui conclusione viene fermata irregolarmente con la mano da Loi intervenuto in scivolata.

Nella ripresa le squadre continuano ad equivalersi, il Tolmezzo Carnia manda in campo i suoi ragazzi promettenti: Picco, l’esordiente Flora, quindi Amadio e Tomat. Poche le emozioni fino all’ultimo quarto d’ora quando si riaccendono le ostilità: al 28′ punizione di Gabriele Faleschini che termina alta, al 28’st doppio tentativo di Lombardo, murato dalla difesa tolmezzina. Al 46′ l’episodio dubbio: il piazzato di Faleschini dalla destra trova il tap-in vincente di Tomat ma il guardalinee alza la bandierina per l’offside anche se dalle immagini la posizione di partenza dell’attaccante carnico pareva regolare.

Si ribalta la situazione nel recupero con la Pro Gorizia che ha una grossa chance di trovare il gol da tre punti. Al 47’st Grudina manda Lombardo solo davanti al portiere, ma il diagonale dell’attaccante viene fermato da Daniele Faleschini sulla linea. Al 49’st ancora biancazzurri pericolosi, sugli sviluppi di una punizione laterale, Loi colpisce di testa e sul secondo palo Contento non riesce a deviare in rete.

Finisce 1 a 1, così come era successo a dicembre in Coppa Italia. Il Tolmezzo Carnia perde la coabitazione del quarto posto con il Tamai che vincendo a Fiume Veneto raggiunge la Sanvitese, sconfitta a Fagagna. Domenica prossima al “Fratelli Ermano” arriva lo Zaule Rabuiese, contro il quale c’è da vendicare l’amara sconfitta dell’andata.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 25^ GIORNATA



PRO GORIZIA – TOLMEZZO 1-1

GOL: 19’pt Samotti, 38’pt Motta



PRO GORIZIA: Umari, Loi, Ermacora, Politti, Samotti (34’st Tuccia), Piscopo (19’st Lombardo), Lucheo, Boschetti, Madiotto, Grion (44’st Grudina), Contento; allenatore: Sestan (Sandrin squalificato).



TOLMEZZO: Cristofoli, Nait (42’st Faleschini Daniele), Faleschini Gabriele, Baruzzini (16’st Picco), Rovere, Capellari, Solari, Fabris, Nagostinis (22’st Amadio), Motta (25’st Tomat), Sabidussi (22’st Flora); allenatore: Serini.



ARBITRO: Cazzavillan di Vicenza (Mondello-Gonnella)

NOTE: Ammoniti Loi, Ermacora, Politti, Samotti, Rovere, Fabris, Nagostinis, Nait

La sintesi.