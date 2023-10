Specialità da tutta Italia a Udine, arriva lo Streeat Food Truck Festival

Lo Streeat Food Truck Festival a Udine.

Lo Streeat Food Truck Festival ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a Udine. Si tratta del primo e originale festival itinerante in Italia, che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola, dove i protagonisti sono i food truck, le birre artigianali, la musica e il divertimento.

I truck coloreranno e profumeranno il centro cittadino per l’undicesima edizione dell’evento, diventato ormai un appuntamento fisso in città, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, per un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e internazionale. L’ingresso al festival è libero e aperto a tutti.

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, Streeat Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi decine di città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in giornate alternative a base di eccellenze regionali italiane e proposte internazionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da birre artigianali, musica, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero.

Le proposte culinarie dei food truck, provenienti da tutta la penisola, sono varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia. L’esperienza gastronomica di Streeat risulta così essere totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti.

Specialità su ruote da tutta Italia.

Varie le proposte culinarie provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare anche a Udine: arrosticini di pecora, olive ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di vera angus Irlandese, hamburger di chianina, crepes, muffin, cheesecake, donuts, cupcake, waffle, bubble tea, caramelle gommose, panino di maiale toscano allevato allo stato brado e affumicato, cannoli siciliani riempiti al momento, panini gourmet piemontesi con salsiccia di bra e tartufo, parmigiana di melanzane, maiale sfilacciato, rösti di patate con carne salada trentina, speck dell’Alto Adige e formaggio di malga, bocconcini di patate speck e formaggio, brezel, cucina messicana, pollo impanato e fritto, panino con coda alla vaccinara, supplì romani, panino con la porchetta di Ariccia, patatine fritte classiche o rustiche, nuggets di pollo, pita gyros greco, dolmades, tzatziki, piadine, pinsa artigianale romana, panzotti romani, tonnarelli alla carbonara, amatriciana, cacio & pepe, trofie al pesto, ravioli alla piastra, patate ripiene, philly steak, panini di mare, spiedini di gamberi e molto altro ancora.