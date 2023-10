Cambio al vertice dell’Ert Fvg.

Fabrizio Pitton è il nuovo presidente dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Riunitasi ieri nella rinomata cornice di Palazzo Belgrado-Antonini di Udine, l’assemblea degli associati alla presenza del Vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil, lo ha eletto all’unanimità come successore di Sergio Cuzzi, in carica dal luglio del 2018.

Proprio l’assessore regionale ha voluto ribadire la centralità dell’ERT nel tessuto culturale e sociale dell’intero Friuli Venezia Giulia e ha rimarcato l’importanza di una delle missioni del Circuito, la formazione del pubblico, sia quello delle nuove generazioni, attraverso le rassegne di teatroescuola e di Piccolipalchi, sia quello delle rassegne serali. In chiusura di intervento, Mario Anzil ha apprezzato la continuità espressa nella proposta di rinnovo del consiglio di amministrazione – anche questa approvata all’unanimità – che proseguirà la sua attività nel solco di quanto realizzato da quello precedente.

Chi è Fabrizio Pitton.

Classe 1971, Fabrizio Pitton, sindaco di Talmassons dall’aprile del 2018 e rieletto nella primavera di quest’anno, è il neo presidente dell’ERT. Pitton è attuale componente del Consiglio Autonomie Locali e dell’ufficio presidenza ANCI, già consigliere d’amministrazione di Mittelfest dal 2014 al 2020, ultimo Presidente del Consiglio provinciale di Udine e membro del comitato scientifico per le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra. Inoltre, era membro del CdA dell’ERT dal 2018 e ricopriva il ruolo di vicepresidente dal 2020.

Il discorso del neo presidente.

Nel suo intervento, Pitton ha ringraziato il presidente uscente per l’impegno profuso negli anni del mandato e per il lavoro svolto assieme, e ha voluto sottolineare l’importanza delle attività dell’ERT, un esempio di democrazia culturale che permette di circuitare anche in realtà relativamente piccole spettacoli di elevato livello. L’Ente contribuisce così alla creazione di una sensibilità verso questa arte e alla crescita culturale del territorio, elementi che diventano il vero valore aggiunto della sua attività; in questo il rapporto con le amministrazioni comunali è fondamentale. Portare il teatro vicino alle persone, condividere emozioni, stimolare dibattiti sono azioni che assumono una profonda valenza sociale a cui, soprattutto in questo periodo storico, diventa necessario prestare la massima attenzione. Il nuovo CdA si impegna a preservare il ruolo che ha assunto il teatro di punto di aggregazione per ciascuna comunità, lavorando per coinvolgere in queste attività di grandissima rilevanza anche nuove realtà territoriali.

Come detto, all’unanimità è stata eletta nel consiglio d’amministrazione del circuito teatrale regionale Denisa Pitton. L’avvocata e assessora latisanese entra in CdA in rappresentanza dell’area litoranea della regione e si unisce ai confermati Annamaria Poggioli e Ilario Marangone. Completa il quartetto il presidente uscente, Sergio Cuzzi, memoria storica (fu fra i fondatori del Circuito ERT nel 1969). Confermata anche la commercialista Giovanna Nadali all’organo di controllo.

L’Ert in Friuli Venezia Giulia.

L’ERT è il Circuito teatrale regionale e tra i suoi associati vanta la Regione Friuli Venezia Giulia, oltre venti Comuni, i quattro principali enti di produzione teatrale regionali, diverse associazioni e il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. La stagione teatrale 2023/2024 si svolgerà in 28 teatri – da Sacile a Pontebba, da Forni di sopra a Muggia – e con quasi 100 titoli in programma presenterà il meglio della produzione di prosa, musica e danza regionale e nazionale. Oltre alle stagioni ‘serali’, il Circuito sviluppa, tra le altre, un’importante attività di teatro ragazzi in sinergia con le amministrazioni comunali – il progetto teatroescuola – e una rassegna di teatro per famiglie, Piccolipalchi. Dalla scorsa stagione il Circuito è diretto da Alberto Bevilacqua.