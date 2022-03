Il cartellone per la pace dei bambini di Sant’Osvaldo.

Tante manine colorate arcobaleno o con il calco bianco sullo sfondo azzurro come il cielo. E poi un lungo striscione sul quale danzano in linea le impronte dei bambini di rosso, di giallo, di verde, di azzurro e di violetto. È tutto appeso sulle ringhiere della scuola dell’infanzia di Sant’Osvaldo di via Tre Novembre a Udine. Un’idea per far parlare i bambini della guerra, per aiutarli a tirare fuori le loro emozioni e per mandare un messaggio di pace. “Le mani sono un segno di positività – spiega la maestra Monica, tra le coordinatrici dell’iniziativa -. Ci siamo accorti che i bambini iniziavano a risentire di questo bombardamento mediatico su quello che sta accadendo in Ucraina. Qualcuno piangeva immotivatamente, qualcun altro, specie quelli più grandi, iniziava a fare domande. Così abbiamo deciso di affrontare il tema”.

La scuola dell’infanzia di Sant’Osvaldo accoglie i bambini che vanno dai 12 mesi fino ai 6 anni. “La cosa migliore è sempre affrontare questi argomenti non parlando direttamente di guerra, ma di pace. Abbiamo iniziato a parlare dell’importanza dell’amicizia e a far raccontare ai bambini le proprie emozioni”, prosegue Monica. Il tutto è confluito così in questo bello striscione appeso all’esterno della scuola. Un messaggio di pace per tutti, quindi, che si alza dai bambini di Sant’Osvaldo.

