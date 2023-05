Ufficio legalizzazioni: la Prefettura presenta il nuovo portale di prenotazione on-line

Conclusasi la fase di sperimentazione è finalmente attiva sul sito web della Prefettura di Udine l’agenda on-line che consente la prenotazione di appuntamenti presso l’Ufficio Legalizzazioni, una modalità di interazione immediata ed efficiente che, oltre a ottimizzare le risorse dell’Ufficio Legalizzazioni, consente agli utenti di risparmiare tempo ed evitare telefonate o accessi di persona.

La nuova modalità digitale di prenotazione, pur in linea con le procedure di modernizzazione di offerta dei servizi ormai attuate in gran parte degli Uffici pubblici, porta in questo caso la firma di alcuni studenti dell’indirizzo “Informatico e Telecomunicazioni” dell’I.S.I.S. “A. Malignani” di Udine, che hanno partecipato ad un tirocinio formativo presso la Sede governativa udinese.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro che la Prefettura, tramite apposite Convenzioni sottoscritte con alcuni Istituti scolastici della provincia e con l’Università di Udine, ha avviato da alcuni mesi presso i propri uffici. Ad oggi, l’attività ha coinvolto non solo studenti dell’Istituto Malignani ma anche dell’Istituto Deganutti e studenti universitari iscritti all’indirizzo giuridico.

Come funziona il nuovo portale di prenotazione.

Da oggi per prenotare l’appuntamento è quindi sufficiente accedere alla pagina “Legalizzazione documenti” del sito della Prefettura di Udine, sezione “Servizi ai Cittadini – Come fare per..” e cliccare sull’apposito link per prenotare; bisognerà quindi indicare i propri recapiti, la data e l’orario prescelti tra quelli disponibili. Un servizio che sarà presto disponibile anche per altri Uffici della Prefettura.