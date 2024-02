Uno studio di consulenza udinese premiato in Cina come eccellenza internazionale

Il gruppo Glp premiato in Cina.

Un’eccellenza friulana riconosciuta nel mondo: il Gruppo Glp di Udine, infatti, è stato premiato in Cina tra i migliori studi internazionali nell’ambito del China IP International Annual Forum & 2024 Annual Conference of In-house IP Managers in China, il più importante evento per i professionisti della proprietà intellettuale perché capace di fornire una panoramica del settore nel Paese asiatico, oltre ad una previsione dei suoi sviluppi futuri e occasione per opportunità di scambio e di discussione per le imprese in relazione ai cambiamenti del panorama economico a livello globale.

Durante la recente 14esima edizione dell’evento lo studio Glp è stato premiato per il quarto anno consecutivo tra le Recommended International IP Agencies dell’anno. Anche in questa edizione, Glp è stata la sola società di consulenza specializzata italiana tra le realtà premiate.

Un importante riconoscimento assegnato a seguito di un sondaggio condotto da China IP Magazine e basato su una valutazione professionale e sistematica durata quattro mesi, che ha generato una classifica delle agenzie di proprietà intellettuale, ottenuta analizzando in modo esaustivo gli indicatori delle organizzazioni partecipanti, tra cui gli anni di attività, le dimensioni del personale, la capacità di servizio per i clienti cinesi, la valutazione dei clienti e il loro indice di raccomandazione.

A Pechino, il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Daniele Giovanni Petraz, Co Managing partner di Glp: “È stato un enorme piacere rappresentare Glp all’evento e ancora di più lo è stato ricevere il premio che conferma la nostra vision e suggella nuovamente un risultato positivo dovuto all’attitudine di continuo miglioramento e di ricerca della qualità, specie in un mercato strategico e in continua crescita come quello cinese”.

Il Gruppo, attivo da quasi 60 anni, ha avuto un percorso di crescita che – ad oggi – conta uffici a Udine, Milano, Bologna, Perugia, San Marino e Zurigo, in cui vari professionisti sono a supporto dei clienti provenienti da ogni settore della tecnica, molti dei quali veri e propri driver tra i player internazionali del mercato. Nel 2023, l’autorevole quotidiano economico Financial Times ha classificato Glp tra i migliori studi europei per la consulenza brevettuale in tutti settori industriali, risultando lo studio italiano con il maggior numero di riconoscimenti.