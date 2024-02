Gli eventi del martedì grasso a Udine.

Dopo l’annullamento delle attività e degli eventi all’aperto in programma per sabato e domenica a causa del meteo avverso, Piazza Matteotti è pronta ad accogliere bambine e bambini in maschera con il martedì grasso e gli ultimi spettacoli del calendario del Carnevale a Udine.

Si parte subito dopo pranzo con il laboratorio del trucco “Truccabimbi” di Ursus, a partire dalle ore 14.30 fino alle 18. Alle ore 15 sarà invece la magia del mago Deda a intrattenere piazza San Giacomo, lasciando poi il gran finale del martedì grasso udinese allo spettacolo degli artisti di strada e alla comicità del Clown Japo.

Ultimo giorno di carnevale in festa anche presso il Punto Incontro Giovani (PIG), il presidio giovanile del quartiere Aurora. Nella sede di viale Forze Armate, a partire dalle ore 15.30 è previsto infatti un evento aperto a tutta la comunità con varie attività in programma dedicate soprattutto ai più piccoli in un contesto tipicamente carnevalesco di gioco, allegria e socialità.