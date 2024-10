La classifica degli studiosi più citati al mondo.

Sono 56, più 16 per cento rispetto ai 48 del 2023, gli studiosi dell’Università di Udine fra i più citati al mondo, cioè con maggiore impatto nella produttività scientifica. Di questi, 21 sono tra i primi 100mila in assoluto, il 17 per cento in più in confronto ai 18 dell’anno scorso. È quanto emerge dall’indagine annuale ideata dall’Università di Stanford e realizzata con la casa editrice Elsevier (Ranking Stanford-Elsevier). La classifica riguarda il primo 2 per cento di studiosi, fra i circa 9 milioni analizzati, che si distinguono a livello globale per autorevolezza scientifica (citazioni di articoli scientifici) rispettivamente per l’intera carriera e per il 2023.

Il ranking è realizzato utilizzando i dati di Scopus, uno dei più vasti e aggiornati database di articoli scientifici e citazioni al mondo. L’analisi è il risultato di uno studio bibliometrico che utilizza tecniche matematiche e statistiche per analizzare la quantità, la qualità e la diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche. I risultati e le metodologie utilizzate sono disponibili online https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7