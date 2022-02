L’ultimo paziente lascia la terapia intensiva Covid a Udine.

“Questa giornata resterà nella storia“. Così i sanitari dell’ospedale di Udine, ma anche il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, salutano l’uscita dell’ultimo paziente dalla terapia intensiva Covid dell’ospedale di Udine.

Nel nosocomio del capoluogo friulano sono 10 i posti messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza coronavirus in area critica. La terapia intensiva resta così vuota e “l’evento” è stato salutato con soddisfazione anche dalla politica.

La curva dei contagi è in flessione in Friuli Venezia Giulia e si va verso una situazione migliore, come dicono anche i numeri del monitoraggio della Fondazione Gimbe. In regione si respira maggiore ottimismo.

