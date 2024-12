La Traviata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

La Traviata, capolavoro verdiano atteso al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 13 dicembre, vedrà il tenore di fama internazionale Francesco Demuro nel ruolo di Alfredo Germont. Il celebre interprete di origini sarde, applaudito in tutto il mondo e già ospite del palcoscenico udinese nella Stagione di Musica 2023/24, accorrerà infatti a Udine in sostituzione del collega Antonio Poli, annunciato in un primo tempo quale interprete del ruolo.

“Dopo il bellissimo recital della scorsa Stagione che lo ha visto protagonista per la prima volta a Udine, ritroviamo nuovamente sul palcoscenico del Teatro Nuovo una delle voci più brillanti e apprezzate del panorama internazionale – sottolinea Fiorenza Cedolins, direttrice artistica Opera, Operetta e Danza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine -. Ringrazio Francesco Demuro per la sua generosità che non ha fatto mancare al nostro pubblico nella scorsa occasione e anche ora, accettando di arrivare a Udine per questo importante e attesissimo appuntamento, che vede il Teatro sold out in ogni ordine di posti. Siamo certi che il nostro pubblico saprà apprezzare la sua performance, in un ruolo che è fra i suoi più celebri e celebrati cavalli di battaglia”.

Autentica star della lirica, 46 anni, Francesco Demuro ha interpretato il ruolo di Alfredo Germont nei templi sacri dell’opera lirica come ad esempio l’Arena di Verona, la Royal Opera House di Londra, il Metropolitan di New York, la Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino. Demuro è cresciuto artisticamente su modelli vocali come Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti e Beniamino Gigli e il fulcro del suo repertorio è l’Ottocento, rappresentato dai ruoli belcantistici di Verdi, Bellini e Donizetti che ha interpretato e continua ad interpretare con successo di critica e di pubblico nei maggiori teatri del mondo.