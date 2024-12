Esce di strada, finisce nel fosso e rimane incastrata nell’auto: ferita una donna

L’incidente a San Canzian d’Isonzo.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 12 dicembre, in Via Due Fiumi a San Canzian d’Isonzo: un’automobilista è uscita di strada, finendo con l’auto in bilico su un fossato, e rimanendo intrappolata nell’abitacolo.

L’allarme è scattato intorno alle 13:15. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone. I soccorritori hanno stabilizzato il mezzo incidentato e, operando in sinergia con il personale sanitario giunto sul posto con elisoccorso e ambulanza, hanno estratto dall’abitacolo della vettura l’autista che e stata presa in carico dal personale sanitario che ha provveduto alla sua ospedalizzazione.

Soccorsa la signora i vigili del fuoco hanno fatto uscire dal mezzo anche i due cani che si trovavano nella macchina. Terminato il soccorso alla ferita e ai suoi due amici a quattro zampe i vigili del fuoco hanno completato l’intervento con la messa in sicurezza del mezzo incidentato. Sul posto, per quanto di competenza Polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti del caso.