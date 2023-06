Terminal, la rassegna di circo contemporaneo, al parco Moretti di Udine

Per tutta la settimana, è questa la novità dell’edizione, il Parco Moretti di Udine diventa la casa del circo contemporaneo grazie alla rassegna Terminal che quest’anno propone anche spettacoli infrasettimanali, per ammirare l’arte di strada, con tutta la famiglia, immersi nel verde.

Ogni sera sarà proposto uno spettacolo diverso. Lunedì 19 giugno, alle 19 sotto il tendone da circo, è in programma “La crisis de la Imaginación” della compagnia Rauxa. Circo contemporaneo, danza e marionette surreali: due personaggi faranno immergere il pubblico in un mondo onirico e allo stesso tempo tragicomico, dove il movimento del corpo è protagonista di una storia fantastica che mette alla prova la sua realtà e si interroga sui limiti tra il possibile e l’impossibile.

Martedì 20 giugno, alle 20.30, sempre sotto il tendone, andrà in scena CM_30 di Kolja Huneck (biglietto acquistabile online oppure all’info point del parco Moretti, previsti anche dei carnet speciali per famiglie e giovani): con la sua giocoleria poetica e le composizioni acustiche di Rutger Zuydervelt, il manipolatore di oggetti Kolja Huneck creerà un universo intenso e fugace. In questo assolo, Kolja unisce il circo contemporaneo e l’arte installativa, mettendo in discussione le aspettative tradizionali del circo e della giocoleria.

La programmazione proseguirà mercoledì 21 giugno, alle 19, ancora sotto il tendone con lo spettacolo “A casa tutto bene”. In scena ci saranno gli istruttori e i collaboratori del Circo all’inCirca con un cabaret ideato per la chiusura dell’anno sportivo 2022/23: un insieme di numeri, idee, collaborazioni artistiche nate negli ultimi mesi e create ad hoc per l’occasione.

“2984”, lo spettacolo in programma giovedì 22 giugno, alle 21, si terrà invece all’aperto. Sul palco naturale del parco Moretti ci saranno Alessandro Maida e Magdaclan Circo che presenteranno una performance in cui protagonista sarà un essere, forse l’ultimo della razza umana, che sopravvive grazie a una particolare simbiosi con pietre, sabbia e sassi.

Il lunedì e il giovedì, inoltre, è in programma anche un laboratorio di Circo all’inCirca mentre martedì, mercoledì e giovedì alla fine degli spettacoli ci sarà il dj set con Dave March. Gli eventi sono a ingresso gratuito, eccetto gli spettacoli in programma sotto il tendone (biglietto acquistabile online oppure all’info point del parco; sono previsti carnet a prezzi agevolati, in particolare per famiglie e under 30).

Terminal è un Festival organizzato da Circo all’inCirca e dalla cooperativa Puntozero, con il sostegno di Regione Fvg, Comune di Udine, MiC – Ministero italiano della Cultura, PromoturismoFVG e Fondazione Friuli