Attività per bambini e relax per i genitori, tutte le proposte di Lignano per le famiglie

Le attività per le famiglie in vacanza a Lignano.

Dallo sport alla musica, passando per i momenti di relax e i giochi per i bambini: anche quest’anno, Lignano Sabbiadoro ha organizzato un variegato programma di iniziative per accontentare giovani e famiglie che l’hanno scelta per la loro vacanza.

Attività per bambini: dai miniclub ai parchi acquatici

Sin dalle prime ore del mattino, i più piccoli potranno cimentarsi in cacce al tesoro, giochi, baby dance e tornei organizzati dal gruppo di animatori presenti tutti i giorni sul litorale, da giugno a settembre, con un’area dedicata ai Mini Club. A questi si aggiungono il Parco dei Gommosi, a Lignano Pineta, dove, tra castelli gonfiabili e piscine di palline colorate, ci si può tuffare, scivolare e divertirsi a più non posso, e il Parco Junior di Lignano Sabbiadoro che, con una superficie verde di oltre 25.000 metri quadrati e diverse attrazioni, è il luogo di divertimento destinato a famiglie con bimbi di qualsiasi età.

Per una giornata diversa, anche l’Aquasplash può essere l’idea giusta. Si tratta di uno tra i primi parchi acquatici italiani con al suo interno piscine con le onde e scivoli di tutti i tipi, come quelli kamikaze e l’Anaconda, un adrenalinico scivolo a due.

Per i bimbi, una visita al Parco Zoo Punta Verde può essere occasione per conoscere da vicino gli ospiti del parco, come giraffe, bradipi, lemuri ed altre specie. Situato a Lignano Riviera, dal 12 giugno al 28 settembre i piccoli esploratori potranno infatti approfondire la loro conoscenza con questi animali grazie ad una serie di incontri ravvicinati assieme agli educatori del dipartimento didattico del parco.

Attività per ragazzi in vacanza a Lignano

Per i ragazzi più grandi, l’arenile di Lignano offre diversi campi da Beach Volley nonché la possibilità di partecipare a corsi gestiti da associazioni e scuole di volley: si tratta di veri e propri camp di beach volley per ragazzi dai 10 ai 18 anni. Nella Beach Arena vengono anche organizzati tornei amatoriali in grande stile.

Diversi sono poi gli sport acquatici che si possono praticare con gli istruttori: a partire dai 7 anni, è possibile mettersi alla prova con diverse attività, tra cui la canoa, il SUP e la vela. E, dai 14 anni in su, anche con il kitesurf, una tavola e un aquilone manovrato attraverso una barra di controllo per cavalcare le onde sfruttando il vento. Tutti, invece, possono provare il parasail, un paracadute ascensionale trainato da una barca a motore. Grazie, inoltre, alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, si può praticare anche windsurf non solo in estate ma tutto l’anno.

Per chi invece ama la musica e non vuole perdersi la stagione dei concerti all’aperto, allo Stadio Guido Teghil di Lignano e presso l’Arena Alpe Adria si avvicenderanno alcuni dei protagonisti musicali più seguiti: da Ultimo (stadio Guido Teghil, 1° luglio 2023) a Mr Rain (Arena Alpe Adria, 8 luglio 2023), da Paola e Chiara (Arena Alpe Adria, 20 agosto) ai Coma Cose (Arena Alpe Adria 2 settembre 2023).

Attività per i genitori

Tante le attività pensate anche per gli adulti. Se ad esempio si è amanti della natura e delle lunghe passeggiate, ci si può dedicare al Nordic Walking e al Water Nordic Walking, la famosa camminata con i bastoni, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo, in grado di portare grandi benefici fisici a tutto il corpo. A Lignano Pineta, il percorso si snoda tra la spiaggia, il lungomare, accanto alla tranquilla pineta, e di nuovo in spiaggia per continuare, se si vuole, la sessione in acqua.

C’è poi anche la possibilità di praticare Forest bathing giapponese: un’immersione sensoriale nella natura per il benessere fisico e psicologico che, attraverso una camminata lenta e consapevole, aiuta a ridurre stress e ansia per migliorare la qualità di vita. Oppure godersi un idromassaggio fronte mare nelle Vip Area. A fine giornata, inoltre, al Faro Rosso si può ammirare il tramonto praticando l’Odaka Yoga: una disciplina che trova ispirazione nel moto del mare, trasformando lo yoga quasi in una danza.