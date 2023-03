A Udine le giostre del Luna Park di Primavera.

Come accade in autunno, anche la primavera a Udine è salutata dall’arrivo della giostre, appuntamento molto atteso e occasione di divertimento per ragazzini e famiglie.

Dal 25 marzo al 16 aprile, tornano quindi i baracconi del Luna Park di Primavera che, dopo la puntata dello scorso novembre allo Stadio Friuli, saranno nuovamente accolti in Piazza Primo Maggio. Sono circa una ventina le attrazioni che animeranno l’ellisse di Giardin Grande, con il tradizionale corredo di bancarelle per la vendita di dolci e ciambelle.

Gli allestimenti inizieranno il 21 marzo con la fase di smontaggio limitata alla sola giornata del 17 aprile. Le giostre potranno essere aperte dalle 10 alle 23, con una fascia obbligatoria tra le 15 e le 19. Dato che i baracconi saranno presenti nel periodo pasquale, il Comune di Udine ha posto delle limitazioni per quanto riguarda il rumore nella giornata del 7 aprile, per non disturbare le celebrazioni del venerdì santo nella Basilica delle Grazie.