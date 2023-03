Incidente a Tavagnacco.

Una persona è stata soccorsa dai sanitari questa mattina per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Colugna di Tavagnacco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Udine), mentre stava pedalando in sella a una bicicletta si è scontrata con una vettura. È rovinata a terra in un impatto comunque a bassa velocità.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine che ha trasportato il ciclista all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi.