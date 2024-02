L’antica festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso.

E’ una delle sette fiere storiche della città: la prima edizione fu celebrata addirittura nel 1689; forse è per questo che la Festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso rimane uno degli appuntamenti più amati da udinesi e friulani, innamorati e non. Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno con le bancarelle che animeranno la via, le immancabili chiavette e il pane a forma di “8”.

Le origini della festa.

La peste nera che aveva colpito l’Europa nel 1348 arrivò anche a Udine e fu proprio in quel periodo che la famiglia dei conti Valentinis fece costruire nel 1355 la chiesa dedicata al Santo, invocando la sua protezione sulla città. Il 14 febbraio del 1513 nacque nel Borgo la Confraternita di San Valentino che si impegnò affinché venisse realizzata una chiesa più grande, nel 1574.

La tradizione delle chiavette risale al potere taumaturgico del santo, invocato contro la peste, l’epilessia i dolori al ventre e gli svenimenti mentre quella del pane benedetto (colaz) è più antica e si rifà alla distribuzione delle Sacre Eulogie durante alcune occasioni particolari.

Il programma della Festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso.

Martedì 13 febbraio:

ore 15.45 – Apertura della chiesa di San Valentino.

ore 16.00 – Benedizione del Pane e delle Chiavette.

ore 17.30 – Nella chiesa di S. Valentino concerto dell’ensemble “Gli Archi del Friuli e del Veneto”.

Mercoledì 14 febbraio:

Attività varie del Gruppo Folkloristico Stelutis di Udin APS, del Gruppo Medioevale di Borgo Pracchiuso APS e presso il Book Crossing di Via Pracchiuso 85a.

ore 8.00-12.30 e 14.00-19.30 – Apertura della chiesa del Santo con la vendita tradizionale del pane e delle chiavette.

ore 10.30 – Santa Messa nella chiesa del Santo.

ore 14.30 – Gonfiabili per bambini presso il giardino della Quiete. Ingresso gratuito.

ore 15.00-17.00 – “Ti disegno un cuore” attività creative per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Presso il salone di ingresso della Quiete.

ore 15.30 – Esibizione Nuova Banda di Orzano.

ore 17.30 – Lettura di poesie d’amore con accompagnamento musicale da parte di Leda Palma e Gianni Nistri. Presso il salone di ingresso della Quiete.

ore 17.45 – Corteo Storico di Autorità e figuranti in costume del Gruppo Medioevale Borgo Pracchiuso.

ore 18.00 – Santa Messa Solenne in onore del Santo patrono del Borgo.

dalle ore 19.00 – Presso la Pizzeria Al Trombone, cena con intrattenimento. Per prenotazioni rivolgersi al locale.

ore 21.00 – Tradizionale cena di San Valentino presso il Ristorantino Ciò che C’era in Piazza Primo Maggio. Per prenotazioni rivolgersi al locale.