Univax Day dell’UniUd dedicato all’importanza dei vaccini.

Una mattinata di formazione sull’importanza e il ruolo dei vaccini nella tutela della salute pubblica organizzata dall’Università di Udine. È l’Univax Day dell’Ateneo friulano, destinato agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori e giunto alla sesta edizione.

L’appuntamento si terrà domani mercoledì 7 febbraio, dalle 9.30, nell’aula 3 del polo economico giuridico (via Tomadini 30, Udine). L’incontro è realizzato in collaborazione con la Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (Siica). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, basterà registrarsi online entro le 8.30 di mercoledì 7 febbraio alla pagina web www.uniud.it/univaxday dove sono presenti tutte le informazioni sul programma.

La mattinata si aprirà con i saluti del rettore, Roberto Pinton. Seguirà l’introduzione di Barbara Frossi, docente di patologia generale e immunologia, sul tema “La (dis)informazione sui vaccini: una sfida da vincere”.

Seguiranno le relazioni. “Il sistema immunitario e i vaccini” è l’argomento che tratterà Carolina Ricci, dottoranda dell’Ateneo friulano. Su “Le malattie infettive che non esistono (quasi) più” interverrà Carlo Pucillo, docente di patologia generale e immunologia. Della “Pratica vaccinale nelle donne gravide e nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili” parlerà Lorenza Driul, docente di ginecologia e ostetricia e direttrice del Dipartimento materno-infantile e della Clinica ostetrica e ginecologica dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

Il rapporto tra “I vaccini e il diritto alla salute” sarà spiegato da Alessia-Ottavia Cozzi, docente di istituzioni di diritto pubblico. Silvia Tonon, ricercatrice di patologia generale e immunologia e Siica junior faculty, terrà una relazione su “La divulgazione scientifica e il ruolo delle fake news“.

Per finire, una tavola rotonda. Parteciperanno Gaetano Vitale, ricercatore di patologia generale e immunologia, Silvia Tonon, Eleonora Martinis, Viviana Valeri, Caterina Trevisan ed Eleonora Capezzali, del Laboratorio di immunologia del Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine.