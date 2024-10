Un incontro con la Polizia contro le truffe agli anziani.

A Udine c’è un bambino ogni due anziani e mezzo: mezzo punto percentuale in più rispetto a dieci anni fa; l’età media dei cittadini è di 48,2 anni, due anni in più rispetto al 2013. Una città e un territorio sempre più anziani che possono diventare terreno fertile per chi si vuole approfittare, anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, dell’ingenuità e della buona fede delle persone.

La Polizia di Stato di Udine con il Comune di Udine ha organizzato un nuovo incontro di sensibilizzazione sul tema delle truffe agli anziani, con particolare riferimento alle migliori abitudini da tenere per abbattere il rischio di subire reati visto il recente aumento dei casi. Truffe che possono essere perpetrate sia di persona, che telefonicamente. L’appuntamento è mercoledì 9 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, presso il Comando della Polizia Locale in via Girardini 24. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

Per la Polizia di Stato interverrà il Commissario Capo dott. Matteo Cozza – Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine. “L’obiettivo è illustrare chiare e semplici regole da seguire in casa, fuori casa, al telefono e nell’utilizzo di internet per difendersi dai malintenzionati” spiega l’assessora alla Polizia Locale e alla Sicurezza Partecipata Rosi Toffano. “Questo incontro fa seguito ai tanti appuntamenti che abbiamo già organizzato nei quartieri quest’estate. Purtroppo i casi di truffa non diminuiscono, è bene premunirsi. Ringrazio la Questura per la collaborazione”