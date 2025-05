Guglielmo Vicario accolto dal Comune di Udine.

Un ritorno da trionfatore quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale italiana, accolto questo pomeriggio in Comune a Udine dopo la recente vittoria dell’Europa League con il club inglese. Un orgoglio cittadino che ha riportato nella sua città due simboli della sua carriera: la maglia del Tottenham e quella dell’Italia, indossata nel suo debutto ufficiale in azzurro proprio alla Dacia Arena.

Ad accoglierlo nella sala del Consiglio comunale il sindaco Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessora allo sport Chiara Dazzan, tutti concordi nel definire Vicario un ambasciatore dell’eccellenza udinese nel mondo.

“Guglielmo Vicario è uno dei portieri più talentuosi del panorama internazionale – ha dichiarato De Toni –. Per noi è un onore averlo qui e sarà un’emozione unica vederlo protagonista della Supercoppa Europea nella sua città“. La sfida, in programma ad agosto alla Dacia Arena, vedrà infatti il Tottenham – fresco vincitore dell’Europa League – affrontare i campioni della Champions. E per Vicario sarà l’occasione di difendere la porta del club inglese nello stadio dove tutto è iniziato.

“E’ un sogno, non solo aver vinto una competizione importante come l’Europa League, ma anche di giocare per un trofeo altrettanto prestigioso come la supercoppa europea nella mia città. A Udine ho anche esordito in una competizione ufficiale con la maglia della nazionale”, ha ricordato. “Oggi sono senza parole ma profondamente orgoglioso e felice di rappresentare la mia città. L’augurio, la prossima volta che tornerò a Udine, è poter alzare un altro trofeo“.

Per il vicesindaco Venanzi, Vicario “incarna perfettamente i valori della friulanità: talento, impegno e umiltà. A Udine il calcio ha ancora un’anima, e storie come la sua lo dimostrano”. L’assessora Dazzan ha sottolineato come “Vicario rappresenti il sogno di tanti bambini. È cresciuto nei campi della nostra città e oggi è tra i protagonisti del calcio europeo”.