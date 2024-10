L’ex casa dello studente di Udine sarà occupata dall’Accademia Tiepolo.

L’ex casa dello studente di viale Ungheria a Udine ha una nuova destinazione: una parte dell’edificio, infatti, ospiterà l’Accademia di Belle Arti Tiepolo, grazie alla firma di un accordo tra Regione, Ardis e Accademia stessa.

La struttura è stata al centro di diverse polemiche: chiusa da anni (dal 2017) perché non più in regola per quella destinazione d’uso dopo le modifiche delle direttive antisismiche, è stato deciso di non adeguarlo per i costi troppo elevati da affrontare. Una decisione che scatenò anche le ire degli studenti universitari, alle prese con il caro affitti e con pochi alloggi universitari.

“L’espansione degli spazi dell’Accademia di Belle arti di Udine nella ex Casa dello studente è il compimento di una soluzione che dà risposte a diverse criticità di quest’area della città. Innanzitutto, veniamo incontro alle esigenze dell’Accademia che accresce la sua attrattività. Inoltre, recuperiamo parte dell’edificio dell’Ardis ampliando l’offerta dei servizi erogati anche agli studenti della Tiepolo” ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e Università Alessia Rosolen oggi alla firma.

Grazie all’accordo, sono stati ceduti all’Accademia 700 metri quadrati di spazi al piano terra che serviranno all’ente formativo per uffici e nuove aule didattiche. Il progetto è stato presentato oggi nella sede della Tiepolo in viale Ungheria nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte, oltre a Rosolen, il presidente dell’AbaUd Alberto Bonisoli e il direttore Fausto Deganutti.

“Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione in Italia – ha sottolineato Rosolen – ad estendere i benefici del sistema di diritto allo studio anche agli enti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica – Afam e questo accordo ci consente di pensare ad un ulteriore ampliamento che comprenda, ad esempio, il servizio di sostegno psicologico gratuito erogato agli studenti universitari”.

Da parte dell’Accademia è stata espressa la volontà di rivitalizzare gli spazi tutelando la matrice originaria dell’edificio di viale Ungheria che fu la prima sede storica dell’Ateneo friulano. Gli spazi messi a disposizione dell’AbaUd – che sta lavorando al progetto di riqualificazione da concludere entro Natale – si trovano al civico 47 di Viale Ungheria e sono l’auditorium da 150

posti utilizzabile come aula magna per le lezioni, gli spazi antistanti la strada da adibire a sportello internazionale e uffici amministrativi e alcune sale sul retro destinate a laboratori.

Rispetto allo scorso anno accademico, la Tiepolo ha registrato un aumento del 70% delle immatricolazioni per il 2024-2025, con le classi di grafica che sono raddoppiate e quelle di desgin addirittura triplicate.