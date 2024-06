Le iscrizioni per doposcuola, pre accoglienza e post accoglienza a Udine.

A partire da oggi, 7 giugno, e fino al 14 luglio 2024 sarà possibile effettuare le iscrizioni ai servizi educativi di Udine di pre accoglienza, post accoglienza e doposcuola (breve o completo) e al servizio di post accoglienza a disposizione presso la scuola dell’infanzia Marco Volpe per il prossimo anno scolastico.

Il servizio viene organizzato dal Comune di Udine per le studentesse e gli studenti delle scuole statali primarie cittadine. Da quest’anno le famiglie che presenteranno la domanda di doposcuola dovranno compilare anche la sezione riferita alla ristorazione scolastica. Al momento dell’ammissione al servizio di doposcuola quindi l’alunno risulterà automaticamente iscritto anche al servizio di mensa, per 4 o 5 giorni.

I servizi pre e post scolastici sono organizzati in modo da soddisfare tutte le richieste che pervengono entro la scadenza estiva delle iscrizioni e che risultano ammissibili, fatto salvo il raggiungimento dei numeri minimi di iscrizioni per plesso o la capacità ricettiva dei servizi (per esempio del refettorio). I servizi sono soggetti al pagamento di una tariffa, per i residenti sono previste agevolazioni sulla base dell’attestazione ISEE.

Sono due gli avvisi informativi che spiegano le modalità di svolgimento dei servizi nella scuola Volpe e nelle scuole primarie (comprensivo della ristorazione), le procedure e le condizioni di ammissibilità. Entrambi sono reperibili sul sito comunale, oltre che sulla piattaforma per l’iscrizione.

Per l’iscrizione al servizio è necessario accedere alla piattaforma E-CIVIS (https://udine.ecivis.it), unicamente tramite SPID e, per poter essere ammessi, è necessario essere in regola con i pagamenti dei medesimi servizi fruiti negli anni precedenti. I genitori che avessero necessità di chiarimenti possono rivolgersi all’ufficio competente contattando i seguenti numeri di telefono: 0432- 127444 – 797 preferibilmente al mattino o scrivendo una email alla casella di posta: istruzione@comune.udine.it.