L’incidente a Paluzza.

Scontro tra un’auto e una moto questo pomeriggio attorno alle 15.30, a Paluzza: l’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto in via Nazionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Tolmezzo. I sanitari inviati dalla Sores Fvg hanno trasportato il ferito, un giovane di 29 anni, in elicottero all’ospedale di Udine, in codice giallo.