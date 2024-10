Lo Sportello Donna in via Pradamano a Udine.

A Udine è stato attivato un nuovo servizio: è lo Sportello Donna che da oggi, lunedì 14 ottobre, è operativo presso la Casa delle Donne di via Pradamano. “La Casa delle Donne è una risorsa preziosa per la nostra città. La possibilità di rivolgersi gratuitamente a questo nuovo sportello e consultare un’avvocata specializzata sulla propria situazione personale e familiare, credo possa rappresentare per molte donne la possibilità di essere libere e di compiere scelte consapevoli tanto nella vita pubblica quanto in quella privata” ha commentato l’assessora alle pari opportunità Arianna Facchini.

“Si tratta di uno sportello aperto a tutte le donne, settimanalmente, ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 – spiega – per orientamento e consulenza legale gratuita, offerti da un’avvocata esperta in diritto di famiglia che fornirà le informazioni necessarie per tutelare i propri diritti, accedere alla giustizia, al gratuito patrocinio o intraprendere percorsi di mediazione familiare”.

“L’indipendenza, anche economico-finanziaria, è uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza di genere – conclude l’assessore -. Per questo, un supporto come lo sportello donna opera nella direzione del superamento di questo fenomeno radicato, ringrazio per questo impegno la Casa delle Donne”.

Per tutte le informazioni sulla Casa delle Donne e contatti è possibile scrivere all’indirizzo mail casadelledonne@comune.udine.it oppure telefonare 0432 1274461 (il lunedì dalle 10 alle 12).

La Casa delle Donne è un luogo di incontro e scambio di competenze, uno spazio dove sviluppare iniziative e progetti condivisi, nell’obiettivo di promuovere la partecipazione femminile alla vita collettiva, il superamento di ogni forma di discriminazione, la cura e diffusione del patrimonio artistico, culturale e del pensiero femminile.