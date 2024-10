AAA cercasi autisti: 80 posti nel trasporto pubblico del Friuli Venezia Giulia

Opportunità di lavoro: il trasporto pubblico locale cerca 80 autisti.

Nuove opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia: il trasporto pubblico locale cerca infatti nuovi autisti. Sono 80 le posizioni aperte nelle quattro aziende territoriali (Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste trasporti), alla ricerca di figure qualificate per la conduzione di veicoli pubblici e per la manutenzione dei mezzi.

Il recruiting day è stato fissato per il prossimo 11 novembre. I colloqui si svolgeranno nel palazzo della Regione di Piazza Unità d’Italia a Trieste (sala Colonne). È possibile candidarsi al Recruiting di Tpl Fvg entro il 3 novembre, tramite il link https://bit.ly/RAFVG2024_RD_TPL o

“Il Trasporto pubblico locale è un settore in cui la carenza di nuovi autisti è fenomeno diffuso non solo in Italia, ma in tutta Europa – ha spiegato l’assessore regionale Alessia Rosolen -, come rilevato anche dalla Cgia di Mestre secondo cui, nei prossimi 10 anni, la metà degli addetti del settore avrà raggiunto l’età pensionabile. Negli ultimi cinque anni abbiamo concesso oltre 2 milioni di euro di contributi per il conseguimento della patente Cqc, formando – tra il 2019 e il 2023 – ben 764 autisti. Nell’anno in corso sono finora pervenute 357 domande, un numero che già supera quello del 2023″.

Quello dedicato a Tpl Fvg è il nono Recruiting day in calendario nel secondo semestre del 2024 e si aggiunge alle 20 giornate già organizzate tra gennaio e giugno e ad altre 10 già in programma da qui alla fine dell’anno. Per il 2025 la Regione si è già attivata per raccogliere le richieste delle aziende per la stagione estiva a Grado, Lignano e Trieste.