Un’auto prende fuoco a Udine.

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi nella tangenziale nord di Udine in prossimità dell’uscita di Feletto, quando un’auto prende fuoco, il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo in tempo dall’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili di fuoco. C’è stato qualche disagio nella viabilità durante le operazioni.