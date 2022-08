Ad Aquileia un cerbiatto è stato salvato.

Lo hanno imbacuccato tutto e riportato al sicuro. E’ uno degli ultimi interventi dei vigili del fuoco di Cervignano, quello in cui hanno liberato un cerbiatto. Si era incastrato nella rete di recinzione davanti al campeggio di Belvedere di Aquileia.

Quando i vigili del fuoco di Cervignano sono arrivati lo hanno liberato dalla recinzione, ma il lavoro non era ancora finito qui. Lo hanno imbacuccato e portato di peso nel Salmastro Aquileia, così che potesse tornare in libertà, senza incorrere in pericoli. Una volta slegato lo hanno incoraggiato ad alzarsi e a ritornare libero.