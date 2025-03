Alla guida senza patente e il veicolo non era nemmeno immatricolato: scatta la denuncia

Due persone beccate alla guida senza patente.

La scorsa settimana, i controlli della Polizia locale di Udine hanno portato alla denuncia di due conducenti sorpresi alla guida senza patente. Il primo caso riguarda un cittadino tunisino di 28 anni, residente in Piemonte, fermato in zona stazione alla guida di un furgone con targa polacca.

In un primo momento, l’uomo ha dichiarato di aver dimenticato la patente sul posto di lavoro, ma i successivi accertamenti hanno rivelato che non l’aveva mai conseguita. Inoltre, era già stato sanzionato nei mesi precedenti per la stessa infrazione. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca.

Un secondo intervento ha riguardato un cittadino tedesco di 24 anni, residente in città, fermato alla guida di un’auto con targa straniera senza essere in possesso della patente. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che il veicolo non era immatricolato né assicurato, poiché le targhe avevano perso validità nello stato di registrazione. Anche in questo caso sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada ed è stato disposto il sequestro del mezzo per la confisca.