Udine, cambia l’app per la sosta: nuovi servizi e più veloci. Ecco le novità

La nuova versione dell’app per la sosta a Udine.

Da domani, 5 luglio, sarà scaricabile la nuova versione di InPark, l’app per la sosta a Udine: la Ssm-Sistema Sosta e Mobilità ha infatti aggiornato lo strumento, per includere funzionalità avanzate e migliorare l’esperienza dell’utente.

La storia di InPark risale al 2008 con il progetto Telesosta e ha visto una prima versione dell’app nel 2019, offerta gratuitamente agli utenti senza costi di accesso o commissioni. Ad oggi, l’applicazione conta 36.000 utenti iscritti e gestisce una media di 2.000 pagamenti giornalieri, rappresentando il 25% delle entrate totali per la sosta.

Come detto, la nuova app, realizzata da Ssm con la la software house udinese Beliven, sarà disponibile per il download o l’aggiornamento da venerdì 5 luglio. Le nuove funzionalità includono pagamenti digitali tramite Apple Pay o Google Pay, una maggior facilità di selezione della sosta (che potrà essere prolungata per più giorni), la visualizzazione dei parcheggi vicini, una sezione di promozioni e news in tempo reale, nonché il riconoscimento della targa per la sosta in struttura (senza quindi la necessità di usare il telefono). Una delle novità più interessanti è la possibilità per gli esercenti di donare ore di parcheggio ai clienti.