Udine, comincia la rivoluzione della Ztl: ecco cosa cambia

Cambia la Ztl a Udine.

Cambia la Ztl a Udine: la nuova ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Eros Del Longo, è stata definita una “riorganizzazione della viabilità”, con l’individuazione delle zone pedonali e di quelle a traffico limitato. Ad oggi sono circa 8 mila le persone che hanno diritto ad accedere alla Ztl: si tratta di permessi prorogati fino al 31 dicembre, ma destinati a essere ritirati con l’inizio del nuovo anno, quando entrerà in vigore la nuova riorganizzazione del centro storico di Udine.

Ma che cosa cambia, in questo periodo di passaggio? Nelle aree pedonali c’è il divieto di transito per ogni categoria di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide. Possono transitare esclusivamente le biciclette. L’accesso alle auto è impedito da barriere fisiche, tipo vasi o fioriere di grosse dimensioni, posizionate in passaggi strategici come per esempio in piazza Marconi

Sono stati inoltre istituiti alcuno stalli per il carico-scarico, della durata massima di 30 minuti, nelle vie Sarpi, accanto alla chiesa di San Pietro Martire), Valvason, Cavour, in piazza Libertà, via Savorgnana e via Manin (dalla Porta fino all’incrocio con via Prefettura).

Entro fine anno verrà completato l’iter, con il posizionamento della segnaletica definitiva e la distinzione netta tra zona a traffico limitato e aree pedonali, all’interno delle quali non si potrà circolare.