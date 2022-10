Nella Guida Michelin aggiunti a sorpresa tre nuovi ristoranti del Friuli

Tre ristoranti del Friuli compaiono nella Guida Michelin.

Tre novità a sorpresa per il Friuli Venezia Giulia che potrebbero tramutarsi in tre nuovi ingressi nella nuova edizione della Guida Michelin. Sul sito della prestigiosa guida sono comparsi infatti l’osteria Sant’Andrea di Brazzacco, l’Indiniò di Raveo (entrambi in provincia di Udine) e il Sostansa di Pordenone.

Le stelle dell’edizione 2023 della Guida Michelin verranno ufficializzate soltanto il prossimo 8 novembre, e solo allora si saprà quindi se questi tre ristoranti friulani saranno stati definitivamente “promossi”, ma per ora i segnali per la ristorazione friulana sembrano essere incoraggianti.