A Udine, gli ambulatori di quariere

A Udine, sarà la Croce Rossa a gestire gli ambulatori di quartiere: l’organizzazione di volontariato e il Comune sottoscriveranno infatti un accordo per l’attivazione del progetto, finanziato con circa 41 mila euro derivanti dal 5 per mille.

L’intesa, che avrà la durata di un anno, prevede che il Municipio metta a disposizione gli spazi per i presidi socio-sanitari di prossimità mentre la Croce Rossa fornirà il personale inferimieristico e dispositivi sanitari necessari per le prestazioni. Non solo: la Croce Rossa creerà un nuovo ambulatorio di quartiere nella sua sede di via Pastrengo.

Gli ambulatori sociali potranno quindi diventare un punto di primo riferimento sul territorio, soprattutto per le persone anziane o che comunque hanno difficoltà a spostarsi.

Nell’ambulatorio di quartiere, quindi, i cittadini potranno trovare un primo supporto per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali di base (come ad esempio la rilevazione dei parametri), informazioni nell’ambito dell’educazione sanitaria nonché indicazioni sui servizi di prossimità del progetto “No alla Solit’Udine” e sui percorsi assistenziali e riguardo i servizi offerti dal Distretto di Udine.