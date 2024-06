I danni del temporale a Udine.

Un forte temporale accompagnato da raffiche di vento ha colpito questa sera la città di Udine. Non si sono registrati feriti. Al momento si conta una decina di alberi caduti nella zona nord e est, in viale Vat, via Monte Ortigata, via Diaz, via Codroipo e nella zona dell’ospedale.

Diversi anche gli allagamenti nella zona compreso il Palamostre. Il Comune ha attivato i suoi uffici oltre che la Polizia Locale e la Protezione Civile. Al momento sono al lavoro tre pattuglie di Polizia Locale, 6 volontari della protezione civile oltre a Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. In particolare per rimozione alberi e rami e la pulizia caditoie.

“Purtroppo – è il messaggio pubblicato dal sindaco Alberto felice De Toni -, stasera Udine è stata colpita da un improvviso e violento temporale. Siamo già al lavoro per quantificare i danni e verificare che non ci siano persone ferite. La nostra priorità è la sicurezza di tutti voi e la pronta ripresa della nostra città. La polizia locale, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, è già impegnata per ristabilire la circolazione e sistemare le aree interessate. Vi terremo aggiornati con ulteriori informazioni”.

Il video nell’area dell’ospedale:

Via Codroipo

Viale Vat

Viale Vat