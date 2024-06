Temporale su Udine.

Non è durato molto, per fortuna, ma è stato violento con secchiate di pioggia, grandine, vento forte: un intenso temporale si è abbattuto su Udine, questa sera, poco prima delle nove. E’ stato segnalato il sottopasso di Cormor Basso allagato mentre le transenne del passaggio a livello in via Morosina sono cadute per il forte vento. Si segnalano cadute di alberi lungo la strada tra Majano e Fagagna così come vicino al semaforo tra Udine e Martignacco.

Il maltempo ha colpito anche nel Pordenonese: in seguito al forte temporale che ha colpito la fascia pedemontana, ed in particolare il comune dii Maniago, i vigili del fuoco di Pordenone stanno intervenendo con diverse squadre, per le numerose richieste di intervento giunte alla Sala Operativa.

Attualmente le maggiori criticità riguardano allagamenti a civili abitazioni e ad attività industriali, smottamenti e dissesti statici. Per far fronte all’emergenza è stato raddoppiato il dispositivo di soccorso. Al momento si registrano circa 30 interventi in coda.