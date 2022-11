La nuova casa delle associazioni a Udine

A Udine est sorgerà la nuova casa delle associazioni cittadine. Non solo: grazie ai diversi interventi, in particolare nella ex Caserma Osoppo, l’area diventerà un vero e proprio polo dell’associazionismo.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Pietro Fontanini, durante un sopralluogo nell’ex compendio militare in corso di riqualificazione grazie al progetto Experimental City: “In questo edificio intendiamo sistemare le associazioni che attualmente sono ospitate in altri edifici scolastici che a breve dovranno essere ristrutturati – ha spiegato il primo cittadino -. Considerando che di fronte è presente un edificio in cui hanno da anni sede importanti realtà come l’ANPI e la Società Alpina Friulana e che anche il vicino edificio che ospitava le prigioni e che a breve sarà sistemato avrà lo stesso utilizzo, possiamo dire che creeremo un vero e proprio polo cittadino dell’associazionismo. In questo modo andremo a definire quella che sarà una delle varie vocazioni dell’area intesa nel suo complesso, che infatti sarà destinata anche allo sport, ai momenti legati alla socialità e all’aggregazione e alla dimensione abitativa”.

“I lavori – ha detto invece il vicesindaco Loris Michelini -, sono stati eseguiti tenendo conto della struttura dello stabile, che un tempo era la casa del comandante, e nel rispetto dell’accessibilità alle persone con disabilità motoria. Negli locali interni verranno quindi creati degli spazi separati da pareti in cartongesso in cui le associazioni potranno svolgere la loro attività mentre nel soppalco che è stato realizzato per ottimizzare la superficie disponibile si potranno svolgere le riunioni periodiche dei soci. Nell’ampio seminterrato invece, accessibile anche attraverso l’ascensore, saranno sistemati gli archivi”.