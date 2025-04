L’ex Vattolo cambia volto: pubblicato il bando per l’affidamento degli spazi

Bando per l’affidamento degli spazi ex Vattolo a Udine.

Cambia volto uno degli spazi più simbolici del centro storico di Udine: è stato pubblicato ufficialmente il bando per l’affidamento dell’unità immobiliare al piano terra di Palazzo D’Aronco, l’ex Vattolo di via Cavour. Come previsto dalle linee guida approvate nelle scorse settimane, il nuovo bando apre questo spazio anche a imprese di servizi: agenzie immobiliari, assicurative, finanziarie o di telecomunicazioni sono solo alcuni dei settori ammessi.

L’obiettivo è promuovere una nuova frequentazione dell’area da parte dei cittadini, diversificando l’offerta del centro e favorendo l’insediamento di realtà qualificate nel cuore della città. Potranno partecipare al bando imprese attive da almeno cinque anni nei settori indicati. La selezione avverrà sulla base dell’offerta economica (rialzo sul canone base) e di criteri qualitativi, con particolare attenzione al progetto di visual design proposto in sede di gara. Il bando sarà aperto fino al prossimo 30 maggio.

La strategia si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione urbana e commerciale, che punta a rafforzare l’attrattività e la competitività del centro, nel rispetto del pregio architettonico degli spazi coinvolti.

Ancora aperti i bandi per gli spazi commerciali in via Rialto: scadenza il 5 maggio

Intanto, proseguono anche le procedure per l‘assegnazione degli spazi commerciali situati nell’altra ala del Palazzo Comunale, in via Rialto. I due bandi ancora aperti sono rivolti esclusivamente ad attività commerciali e scadranno il prossimo 5 maggio.

La principale novità introdotta in questi bandi, è un criterio di valutazione delle domande voluto dall’amministrazione comunale: oltre all’offerta economica, si intende dare più peso al valore del marchio, grazie a una premialità che fa riferimento in particolare alla presenza del brand in altre città commerciali italiane. Una scelta che punta ad attrarre realtà consolidate e capaci di rafforzare l’identità commerciale del centro.