Evade dai domiciliari per andare al centro commerciale: arrestato

L’uomo era evaso dai domiciliari ed è stato trovato dai carabinieri al centro commerciale di Ronchi dei Legionari.

Sorpreso dai Carabinieri al centro commerciale nonostante fosse agli arresti domiciliari. È accaduto nei giorni scorsi a Ronchi dei Legionari quando i militari della locale stazione hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, per evasione, di un 25enne che sta scontando una condanna inflittagli dall’Autorità Giudiziaria di Udine.

Ad operare è stata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ronchi dei Legionari, impegnata in un consueto servizio di controllo del territorio, la quale nel transitare all’esterno del centro commerciale “Nord Est Mall” ha notato un soggetto somigliante al giovane detenuto, già noto alle Forze dell’Ordine, che a passo svelto si stava dirigendo verso la struttura in questione.

Il successivo controllo, ha confermato la fondatezza dell’intuizione degli operanti, dato che colui il quale è stato rintracciato mentre girovagava tra i negozi, aveva l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, venendo sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza che ha convalidato l’arresto.