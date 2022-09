Udine si tinge dei colori dell’alta moda in omaggio dell’eccellenza friulana

Alta moda protagonista a Udine.

La prima edizione è stata un inno alla ripartenza. Ora, a un anno di distanza, è tempo di dedicare uno degli eventi più attesi di fine estate alle aziende che hanno fatto la storia e hanno contribuito con i loro sacrifici, passione e lavoro alla competitività del Friuli Venezia Giulia.

Si preannuncia già come un altro grande successo, Udine Fashion Night, l’appuntamento organizzato da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli per venerdì 30 settembre alle 20.30 in piazza Libertà.

Sarà infatti il cuore del centro cittadino a fare da scenografia all’alta moda con oltre cento abiti di nove brand d’eccellenza che hanno fatto la storia del Friuli contribuendo a portare alto nel mondo il nome di questa terra attraverso la propria creatività e l’abile lavoro artigianale.

«Per questa nuova edizione – spiega Barbara Beltrame, titolare dell’omonima boutique udinese – abbiamo voluto invitare le aziende storiche del territorio. Brand che grazie al proprio dinamismo imprenditoriale e alla qualità dei loro prodotti, realizzati per la maggior parte qui in regione, hanno contribuito alla valorizzazione del Friuli nel mondo. A loro, dunque, va il nostro ringraziamento per aver accettato l’invito così da rendere ancor più spettacolare la serata».

Parliamo di nomi storici e moderni dell’alta moda che sfileranno sotto i riflettori della lunga passerella allestita nella piazza: AMD collections, Barbara Beltrame Atelier, Bortolin Gioielli, Cecilia, Cleofe Finati, Issimi Parrucchieri, Max Mara, MiraMode, nùela vèstiti di emozioni.

La serata e l’ospite d’eccezione: Gabriella Carlucci

Non solo alta moda maschile e femminile, comunque. Perché durante la serata, presentata da Monica Bertarelli, ci sarà spazio anche per performance artistiche (il basso baritono Zoltán Nagy), nonché per un ospite d’eccezione, Gabriella Carlucci. La popolare presentatrice, che proprio a Udine ha passato la sua infanzia insieme con la famiglia, calcherà infatti il palcoscenico di piazza Libertà vestita da Max Mara e Bortolin Gioielli.

L’evento si aprirà alle 20.30 con l’introduzione di Anna Mareschi Danieli e, subito dopo, con i saluti del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e del sindaco di Udine, Pietro Fontanini.